Nach Vandalismus Auerbacher reparieren verwüstetes Karzl-Eck

Das Karzl-Eck in Auerbach im Erzgebirge ist ein beliebter Treffpunkt von Einheimischen und Besuchern. Doch in der Nacht zum Sonnabend wurde die seit 2020 bestehende Sitzecke aus Holz mit den Kerzenmotiven von Vandalen heimgesucht. Sitzbänke und Tische wurden umgeschmissen oder durchgebrochen. Gleiches ereilte verschiedene Karzl-Figuren. "Das ist einfach unfassbar. Ich kann nicht verstehen, wie man so ein Kleinod zerstören kann", sagte Bürgermeister Horst Kretzschmann (Initiative für Auerbach) auf Anfrage von MDR SACHSEN.

Enttäuschung beim Erbauer des Karzl-Ecks

Traurig ist auch Friseurmeister Reiner Schulze, der das Karzl-Eck mit seiner Kettensäge seit 2020 Schritt für Schritt erschaffen hat: "Ich bin enttäuscht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas in Auerbach passiert." Zu Weihnachten würden die Räuchermännchen und die Schwibbögen ja auch nicht beschädigt, sagte Schulze.

Laut Polizei hat sich die Tat zwischen Freitag 21:30 Uhr und Sonnabend 8 Uhr zugetragen. Die Ermittlungen nach dem beziehungsweise den Tätern seien eingeleitet worden, hieß es. Der Sachschaden beträgt den Angaben zufolge 300 Euro.

Karzl und Karzl-Eck Das Wort Karzl ist erzgebirgisch für "Kerzel" – also Kerze. Die Figur hat der Räucherkerzenhersteller Jürgen Huss aus Neudorf 2012 erfunden. 2013 brachte er den ersten Trickfilm heraus. Sowohl die Figur als auch die Filme sind bei den Menschen im Erzgebirge sehr beliebt.



Er habe nach einer Figur gesucht, die auch mal Themen aufgreift, die die Menschen scheuten. Diese Geschichten könnten zum Schmunzeln anregen, ironisch sein, aber auch Wissenswertes enthalten, schreibt Huss auf seiner Internetseite.



Das Karzl-Eck in Auerbach stammt von Friseurmeister Reiner Schulze. Ab 2020 erschuf er es nach Rüchsprache mit Jürgen Huss Stück für Stück mit seiner Kettensäge. Es befindet sich am ehemaligen Bahndamm von Auerbach, welcher heute ein beliebter Wanderweg ist.







Zahlreiche Tische und Stühle lagen am Sonnabendmorgen auf der Wiese herum. Bildrechte: Gemeinde Auerbach

Emotionaler Schaden höher als wirtschaftlicher Schaden

"Der wirtschaftliche Schaden ist zwar nicht so hoch, aber für uns in der Gemeinde hat das Karzl-Eck eine emotionale Bedeutung", erklärte Bürgermeister Horst Kretzschmann. Er hoffe, dass der Verursacher schnell von der Polizei gefunden werde, sagte Kretzschmann. Bis dahin wollten die Menschen in Auerbach allerdings nicht untätig sein. Stattdessen verabredeten sie sich am verwüsteten Karzl-Eck, um die Sitzbänke wieder aufzustellen und Schäden zu reparieren.

Mit vereinten Kräften beseitigten mehrere Auerbacher den Schaden am Karzl-Eck. Bildrechte: Gemeinde Auerbach/Dieter Herold

Freunde und Verwandte treffen sich zu Aufräum-Aktion

Am frühen Nachmittag kamen nach Angaben von Reiner Schulze gegen 13:30 Uhr zehn Auerbacher zusammen, um aufzuräumen. "Es haben viele Freunde und Bekannte kräftig mit angepackt. Die dreieckige Sitzgruppe für neun Personen steht wieder. In dem Bereich sieht es fast so aus, als wäre nichts passiert", sagte Schulze, der die Sitzgelegenheit ursprünglich einmal für eine Rentnergruppe gebaut hat, die regelmäßig auf dem Wanderweg am früheren Bahndamm unterwegs ist.

Bild aus glücklicheren Tagen: Das Sommerfest am Karzl-Eck am 2. Juli. Bildrechte: Gemeinde Auerbach

Karzl-Figur trägt Schaden davon

Ganz leicht sei diese Aufräum-Aktion nicht gewesen, da allein die Holzstühle der Sitzgruppe einen Zentner, also 50 Kilogramm, wiegen, gab Schulze zu bedenken. Aufgestellt wurde auch wieder die Waldgeist-Figur aus hellem Holz. "Die war zum Glück nicht weiter beschädigt." Anders ist das beim in schwarz gehaltenen Karzl-Männchen. "Die Figur haben wir zwar hingesetzt, aber sie ist leider kaputt", ärgerte sich Reiner Schulze.