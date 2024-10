Nach einem Buttersäure-Angriff am Christopher Street Day in Döbeln haben Ermittler der Soko Rex am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen von mutmaßlichen Rechtsextremen im Mittelsachsen durchsucht. Wie das Landeskriminalamt in Dresden und die Staatsanwaltschaft Chemnitz mitteilten, stehen zwei Männer im Fokus des Verfahrens. Sie sollen die Buttersäure in der Nacht vor der Parade am 21. September verteilt haben. Nach MDR-Informationen wurden am Mittwoch Objekte in Döbeln, Erlau und Jahnatal durchsucht.