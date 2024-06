"Division 45" - Wer oder was steckt dahinter? Die "Division 45" ist eine rechtsextreme Gruppierung, die in der Vergangenheit in Bautzen aktiv war. Sie gilt als "schwer rechts", wie LKA-Sprecher Kay Anders einordnet. Als Symbol ist die Zahl 45 in dem Namen so verzerrt, dass sie einer "SS-Rune" beziehungsweise einer Siegesrune zum Verwechseln ähnlich sieht. Damit fällt es unter den Straftatbestand des Paragraphen 86a des Strafgesetzbuches - dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.