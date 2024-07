Die Omas gegen Rechts in Döbeln wollen nicht, dass rechte Politik noch stärker wird.

Ihr Engagement trifft auch auf Unverständnis.

Die Ortsgruppe der Omas gegen Rechts hat sich in Döbeln Anfang Januar gegründet.

Ines Stefanowsky steht auf dem Obermarkt in Döbeln hinter einem Mikrofon. Sie hat feuerrote Haare und auf ihrem schwarzen Kleid sticht ein weißer Anstecker hervor mit der Aufschrift: Omas gegen Rechts. Vor ihr stehen in etwa 150 Menschen und hören ihr zu. "Für viele sind die Omas gegen Rechts nur ein paar alte Damen, die Kuchen und Kekse backen und nebenbei noch ein bisschen politisch aktiv sind. Aber ganz ehrlich Omas, sehen wir so aus?"

"Wir möchten nicht, dass die rechte Politik stärker wird"

Gemeinsam mit dem Bündnis "Döbeln bleibt bunt", demonstrieren sie auch an diesem Samstag gegen den Faschismus. Während sie vor der Demo ihren Stand aufbauen und Flyer auslegen, lachen sie viel: "Wir freuen uns immer, uns zu sehen." Teilweise kennen sich die Omas schon seit 40 Jahren aus einer Müttergruppe. So ist das eben in einer Kleinstadt wie Döbeln.