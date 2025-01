Am Mittwochabend musste der Zugverkehr auf der Strecke Chemnitz - Leipzig unterbrochen werden. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, war in einer Zugtoilette ein Brand ausgebrochen.

Demnach hatte ein 57 Jahre alter Mann in einer Zugtoilette geraucht. Er entsorgte die Zigarettenkippe im Müllbehälter, der Feuer fing. Daraufhin stoppte der Zug kurz nach 20 Uhr am ehemaligen Bahnhof Cossen.

Der Tatverdächtige war laut Bundespolizei betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, da er sich beim Ausstieg am Bahnhof Cossen eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte.



Kurz nach 21 Uhr konnte der Zug in Richtung Leipzig weiterfahren. Durch den Einsatz fielen zwei Züge aus. Zwei weitere Züge fuhren zwei Stunden verspätet.