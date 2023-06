Die Massenschlägerei am Wochenende in Chemnitz hat gezeigt, die Stadt hat ein Problem mit Gewalt in der Innenstadt. "Insbesondere die Körperverletzungs- und Raubdelikten haben sich erhöht. Schon im ersten Quartal dieses Jahres haben wir festgestellt, dass bei diesen Straftaten ein Anstieg zu verzeichnen ist. Es nimmt nicht die Schwere der Straftaten zu, sondern die Anzahl", sagt der Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, Andrzej Rydzik, MDR SACHSEN. Deshalb gebe es seit Anfang des Jahres zusätzliche sogenannte Präsenzstreifen in der Innenstadt, beginnend am frühen Nachmittag bis in die Abendstunden hinein.