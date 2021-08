Die Kritik richtet sich dabei vor allem an den Bund. Deutschland investiere EU-weit mit am wenigsten in die Schiene, erklärt Naumann. Die Bahn spiele in Deutschland eine viel zu geringe Rolle.

Neben dem Fernverkehr steht auch der Nahverkehr auf der Agenda vieler Parteien. Bildrechte: dpa

Die Union will Rekordsummen in die Infrastruktur investieren und das Schienennetz zukunftssicher machen. Die SPD plant einen klimaneutralen Ausbau des ÖPNV, günstigere Zugtickets und alle Großstädte an den Bahn-Fernverkehr anzuschließen.



AfD und FDP setzen den Fokus nicht allein auf den Bahnverkehr. Sie wollen auch Straßenbauprojekte weiterhin fördern. Die AfD will dabei den Autoverkehr in Innenstädten verbessern, die FDP in eine Vielzahl von Fortbewegungsmitteln wie E-Autos und Flugtaxis investieren.



Linke und Grüne sprechen sich in ihren Wahlprogrammen für einen Ausbau des ÖPNV aus. Die Linke will auch ländliche Regionen besser anbinden. Dazu sollen stillgelegte Bahnstrecken wieder reaktiviert werden. Die Grünen wollen mehr Geld in die Bahn investieren, dazu sollen Straßenbauprojekte auf den Prüfstand gestellt werden. Ziel sei ein günstiger und ausgebauter ÖPNV.