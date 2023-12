Die Weihnachtszeit ist für Marcus Koetzing ziemlich aufregend. Als Pfarrer der St.-Andreas-Gemeinde im Chemnitzer Stadtteil Gablenz hat der 33 Jahre alte Vater von zwei Töchtern schon in den Wochen vor Heiligabend alle Hände voll zu tun. Nicht nur die Gottesdienste an Heiligabend, zu den Weihnachtsfeiertagen und danach bis zum Jahreswechsel - auch rund herum ist viel zu organisieren und abzustimmen. Aber das habe er ja gewusst, als er sich entschieden habe, Pfarrer zu werden: "Dieses Jahr habe ich nur Heiligabend, am 1. Feiertag und am Silvesterabend Gottesdienst", sagt Koetzing.