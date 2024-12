Glätteunfälle in Crimmitschau

Die Polizeidirektion Zwickau meldete zwei Glätteunfälle in Crimmitschau. Eine Frau befuhr demnach am Montagmorgen mit ihrem Pkw die David-Friedrich-Oehler-Straße in Richtung der Westenbergstraße. Aufgrund der glatten Fahrbahn kollidierte ihr Wagen mit einem anderen Auto, das entgegenkam. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Kurze Zeit später fuhr eine Frau auf den Wagen auf, der gerammt worden war. Aufgrund der Glätte konnte sie ihren Pkw nicht rechtzeitig zum Stehen bringen. In diesem Fall summierte sich der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro. Nach Angaben der Polizei wurde bei den Unfällen niemand verletzt.

Vermehrt Unfälle mit Radfahrern in Dresden und Umgebung

Im Bereich der Polizeidirektion Dresden ereigneten sich am Montag 82 Unfälle innerhalb von sechs Stunden. In Dresden stürzten nach Angaben der Polizei sieben Radfahrer, drei in Riesa sowie weitere in Heidenau und Radebeul. Diese mussten mit teilweise schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Bei den meisten Unfällen blieb es jedoch bei Sachschäden.

Bildrechte: Marko Förster

Auf dem Schäferberg in Kreischa ereigneten sich drei Unfälle mit sechs beteiligten Autos, wobei ein Fußgänger leicht verletzt wurde. An der Unfallstelle rutschte auch ein Winterdienstfahrzeug in den Graben. Nach Angaben eines Reporters kam auch auf der S154 zwischen Middendorf und Lichtenhain ein Lkw von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Straße wurde demnach bis circa 14 Uhr voll gesperrt. Der Lkw wurde mithilfe eines Krans geborgen.

Der Grund für die Glätte