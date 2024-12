In Roßwein in Mittelsachsen rutschte ein Auto gegen eine Hauswand.

Im Raum Chemnitz kam es zwischen 6.30 und 10.30 zu mehr als 100 Unfällen.

In Dresden und Umgebung kam es zu auffällig vielen Unfällen mit Fahrradfahrern.

Auf Sachsens Straßen ist es am Montagmorgen und -Vormittag vermehrt zu Glätteunfällen gekommen. Ein 20-Jähriger ist in Lichtenau im Landkreis Mittelsachsen auf einer glatten Straße von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der junge Mann stand am Morgen an der offenen Fahrertür seines Autos, weil er mit dem Wagen verunglückt war, wie die Polizei Chemnitz mitteilte.

Eine 37-Jährige kam zu dem Zeitpunkt mit ihrem Wagen auf der eisglatten Straße von der Fahrbahn ab, erfasste den Mann und prallte gegen dessen Auto, wie es hieß. Der 20-Jährige starb demnach noch am Unfallort, die 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Auto rutscht in Hauswand

Im mittelsächsischen Roßwein kamen nach Angaben eines Reporters um sieben Uhr morgens mehrere Fahrzeuge auf der Mühlstraße ins Rutschen. Ein Pkw krachte dabei in ein angrenzendes Wohnhaus, ein weiteres Auto rutschte gegen den Wagen.

Zwei Kinder, die in dem ersten Fahrzeug saßen, wurden vorsorglich für einen medizinischen Check in eine Klinik gebracht, weitere Verletzte gab es demnach nicht. Die beiden Autos mussten "mit erheblichen Schäden" abgeschleppt werden, hieß es.

Im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz - also in Chemnitz, Mittelsachsen und Erzgebirgskreis - kam es nach Angaben der Polizei zu deutlich mehr Unfällen als gewöhnlich. "In der Zeit zwischen 6:30 und 10:30 haben wir über 100 Verkehrsunfälle verzeichnet", sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Das erhöhte Unfallaufkommen sei "sicherlich auch auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurückzuführen." Nach Angaben eines Reporters gab es am Montagmorgen vor allem in Teilen des Erzgebirges "spiegelglatte Straßen".

