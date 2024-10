Elf Murmelstationen begeistern Kinder und Eltern

Elf Murmelstationen auf 1,5 Kilometern sind in "Eckis Entdeckerwelt" aufgebaut. Rund 2.000 der speziellen Holzmurmeln sind bereits im Umlauf. Auch die Schönecker Hortkinder haben an den teilweise mehr als zehn Meter langen Bahnen Spaß ohne Ende. "Da sind ganz viel Loopings dabei", freuen sich die Kinder. "Die Murmel ist so schnell. Vor allem, wenn ein Looping kommt."

Familie Winkler aus Meißen hat den Murmelweg mit ihren beiden Kindern ebenfalls bereits ausprobiert. "Es ist richtig toll. Vor allem, dass es aus ökologischen Material, also aus Holz ist", sagen sie. "Es ist schon schön ausgedacht."

Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Schöneck-Schriftzug als Fotomotiv und Murmelbahn

In den Murmelspaß wurde nicht nur eine übers Handy abrufbare Geschichte integriert, an der Bergstation des Sessellifts ist mit dem neuen Schöneck Schriftzug ein ganz besonderer Hingucker entstanden, erklärt Jennifer Braun. Er sei zwölf Meter lang und etwa zwei Meter hoch. "Und er ist auch komplett als Murmelschriftzug bespielbar und dient als Fotomotiv", so Braun.

Am Ziel des Murmel-Wanderwegs, an der Talstation des Sessellifts, gibt außerdem es einen riesigen Abenteuerspielplatz und einen Rollerparcours für Kinder. Schönecks Bürgermeister Andy Anders (parteilos) sieht das Gesamtpaket als absolutes Alleinstellungsmerkmal. "Das ist ja auch einmalig im Vogtland beziehungsweise in der ganzen Region", sagt er. "Also ich kenne es nicht, dass auf diese Art und Weise diese Vielfalt im Wald zu finden ist."

Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Schöneck als Ganzjahresurlaubsziel attraktiver machen