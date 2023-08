Seit 2016 gibt es den Bikepark in Schöneck. Pro Saison kommen bis zu 12.000 Besucherinnen und Besucher, sagt die Chefin Bikewelt Schöneck, Jennifer Braun. "Der Bikepark besteht aus den 14.000 Quadratmeter großen Übungsparcours - ab Mitte nächster Woche mit dem Airbag." Sechs verschiedene Strecken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden gebe es außerdem. "Drumherum gibt es noch ein 263 Kilometer langes Radwegenetz. Man kann also auch als normaler Radtourist durch den Wald fahren in Schöneck", sagt Braun.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK