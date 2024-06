Neue Chance für Oldies

"Ich bin ja seit meinem fünften Lebensjahr im Ringen aktiv. Sich jetzt ein wenig umzustellen und Beachwrestling zu betreiben, macht einfach Spaß." Wichtigster Unterschied zum Ringen: Der Kampf findet nicht in der Halle, sondern auf Sand im Freien statt. Außerdem gibt nicht mehrere, sondern nur eine einzige Runde, die drei Minuten dauert. Vorteilhaft sei die neue Sportart, die 2028 voraussichtlich olympisch werden soll, auch für Ringer, die in die Jahre kämen. "Für normale Meisterschaften bin ich mit 37 Jahren zu alt, aber hier beim Beachwrestling kann ich in entspannter Atmosphäre an dem Wettbewerb teilnehmen", beschreibt Florian Frank den Reiz.

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Gute Bedingungen für den Sport in Sachsen

Ähnlich sieht das auch die hauptamtliche Ringer-Trainerin aus Markneukirchen, Bettina Krupke: "In Sachsen haben wir perfekte Bedingungen fürs Beachwrestling, sei es in Leipzig wegen der Seenlandschaft oder bei uns im Bad mit der Sandfläche. Ich denke, der Sport wird noch weiter Zuwachs bekommen. Gerade für Aussteiger beim Ringen ist es eine Gelegenheit, um der Sportart treu zu bleiben."

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Deutschland als Nachzügler beim Beachwrestling

Mehr Zulauf erkennt ebenfalls die Präsidentin des Ringerverbandes Sachsen, Christine Menzel: "International ist Beachwrestling schon wesentlich länger bekannt, aber in Deutschland ist es erst vor zwei, drei Jahren angekommen." Aus diesem Grund habe man sich im vergangenen Jahr der Herausforderung gestellt und erstmals eine Landesmeisterschaft ausgetragen. "Wir wollten die neue Sportart publik machen", sagt Menzel. Im nächsten Jahr soll dann die Deutsche Meisterschaft in Oelsnitz steigen.

Das sind die weiteren Landesmeister: Susann Meinel (70 kg), Daniel Gläser (60 kg), Paul Tschersich (65 kg), Hossain Nikoohad Hossaini (70 kg), Vahid Sambarakh (85 kg), Maximilian Kahnt (90 kg) und René Kirsten (115 kg)

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Weniger Kämpfer beim Turnier als erwartet

Ganz zufrieden sind die Verantwortlichen trotzdem noch nicht. Lediglich 30 Kämpfer, darunter erstmals auch vier Judoka, traten am Sonnabend im Freibad in Oelsnitz an. Allerdings habe man mit mehr Teilnehmern gerechnet, räumt Ronny Lange vom veranstaltenden ASV Plauen im Gespräch mit MDR SACHSEN ein. Viele Ringer waren laut Lange mit der Deutschen Meisterschaft beschäftigt und konnten isch daher nicht aufs Beachwrestling vorbereiten. Lange bedauert auch, dass in diesem Jahr keine Kampfsportlerinnen teilgenommen haben.

Beachwrestling soll Ringen bekannter machen

Ringervereine und -verbände erhoffen sich durch das Beachwrestling mehr Bekanntheit für das Ringen allgemein, da es näher am Publikum in Sand ausgetragen wird. Den Weg in die Ringerhallen im Erzgebirge und Vogtland fänden vor allem eingefleischte Fans, aber kaum Neulinge. Erstmals war die Ausschreibung im Beachwrestling im Elsterbad für weitere Kampfsportarten geöffnet, um die Reichweite der Veranstaltung zu vergrößern, so Ronny Lange.