Tunnel von Nazis für KZ-Außenlager angelegt

Die Tunnel waren ursprünglich von den Nationalsozialisten für ein KZ-Außenlager zur Flugzeugproduktion angelegt worden. Vor 35 Jahren nutze die Nationale Volksarmee der DDR (NVA) die Anlagen. Die Frage, was sich in den Bunkern befand, ließ die Bürger nicht los. "Man kam nicht ran. Man hat nichts gesehen. Aber es hieß: Da ist was los", erinnert sich der Zahnarzt Ralf Begand, der zusammen mit dem Ingenieur Volker Sönnichsen das Neue Forum in Lengenfeld mitgegründet hatte.

Nikolaus-"Überraschung": Panzerminen und tonnenweise Sprengstoff

Spät am Abend des 5. Dezember wurden die Wortführer der Gruppe, der Ingenieur Sönnichsen und der junge Jurist Luz Adler, mit dem Pfarrer der Stadt in den Tunnel gelassen. Der Pförtner der Spinnerei ließ die drei passieren. Doch was in den unterirdischen Bunkern genau lagerte, das wollten die bewaffneten Wachsoldaten und ein herbeigeeilter Oberstleutnant zunächst nicht verraten.

Luz Adler, der heute als Rechtsanwalt arbeitet, erinnert sich an die verdutzten Militärs: "Die waren schon sehr verunsichert. Das haben wir gemerkt. Wir haben deshalb auch keine Ruhe gegeben. Wir sind sachlich geblieben, aber auch sehr energisch." So bekamen sie schließlich die Antwort: In den Kisten unter Lengenfeld lagerten Panzerminen und hunderte Tonnen Sprengstoff, hunderte Tonnen.

Bürger erreichen Abtransport der explosiven Fracht

Die Bürger verbreiteten bei einer Versammlung und einem Friedensgebet diese brisante Nachricht. Damit erreichten sie den Abtransport der explosiven Fracht.

Man war nicht allein. Wir waren viele, die für ein gemeinsames Ziel standen. Ralf Begand Bürger von Lengenfeld