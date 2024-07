Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eisenbahntheater Rüber in den Westen: DDR-Flüchtlingswelle auf besonderer Bühne

06. Juli 2024, 21:43 Uhr

Bei all den Flüchtlingsdiskussionen heutzutage wird eines oft vergessen: Auch Deutsche waren Flüchtlinge, das letzte Mal 1989. Viele wollten einfach nur ein besseres Leben und Reisen in alle Welt. Andere hatten zusätzlich unter den Repressalien des Systems zu leiden. Keiner von ihnen wusste, wie das ausgehen wird, als sie sich auf die Reise machten in die bundesdeutsche Botschaft in Prag. In Plauen gibt ein Dokumentartheater Schicksalen ein Gesicht, ab Sonntag ist das Stück in Dresden zu sehen.