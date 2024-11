Junge Dirigenten benötigen solche Erfolge in internationalen Wettbewerben, erklärt Edelmann - vor allem, wenn sie nicht den Luxus eines festen Engagements an einem Haus haben, so wie er jetzt. "Wir müssen bekannt werden, weil wir darauf angewiesen sind, dass Orchester auf uns zukommen und uns Konzerte anbieten." Da sei so ein Wettbewerb eine tolle Bühne, um sich der Welt zu zeigen und bekannt zu werden.

Simon Edelmann ist 30 Jahre alt und in der Nähe von Frankfurt am Main aufgewachsen. Er studierte in Weimar und Hamburg und schloss sein Studium im Juli dieses Jahres ab. Für Dirigenten gebe es sehr wenig freie Stellen, die ausgeschrieben sind. Bei ihm sei es eine einstellige Zahl an Stellen gewesen, die in Frage kamen. Natürlich bewerbe man sich auf alle Stellen, so Edelmann. Er sei sehr froh, dass es gleich geklappt hatte. Viele erhalten diese Gelegenheit nicht, gleich nach dem Studium irgendwo fest zu arbeiten.