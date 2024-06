Eberhard Hertel, der Vater der Volksmusik- und Schlagersängerin Stefanie Hertel, hat seine Karriere in den 1980er-Jahren im DDR-Fernsehen begonnen. Dort wurde er fester Gast in der volkstümlichen Unterhaltungssendung "Oberhofer Bauernmarkt.



Einem breiten Publikum auch in Westdeutschland und dem Alpenraum bekannt wurde der Volksmusikant Anfang der 1990er-Jahre, als die damals noch kleine Stefanie Hertel ("Über jedes Bacherl geht a Brückerl") die Herzen der Volksmusikszene eroberte. Es folgten viele - unter anderem von Karl Moik geförderte - Auftritte gemeinsam mit Stefan Mross, der Stefanie Hertel auf seiner Trompete begleitete. Bei etlichen dieser TV-Auftritte war auch Eberhard Hertel mit von der Partie.



Bis zuletzt trat der Vogtländer gemeinsam mit seiner Tochter Stefanie Hertel auf, gestaltete beispielsweise Weihnachtssendungen mit ihr und der Enkeltochter Johanna Mross.

Bildrechte: MDR/Steffen Junghans