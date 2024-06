"Die Treppen sind teilweise verschoben und nicht mehr fest auf dem Untergrund verankert gewesen." Auch in der Plattform auf der Spitze des Felsens seien große Risse entstanden, die Betonkappe sei teilweise zerstört gewesen.

Die Stadt will den Felsen nicht nur wieder sicher begehbar machen. Das Plateau werde man nach der Sanierung kaum wiedererkennen, sagt Falkensteins Bürgermeister Marco Siegemund.

"Auf alten Bildern ist ein Holzpavillon zu sehen. Es ist schon schön, dass dieses Gebilde, dass auch in der Sage seinen Namen wegbekommen hat als Falkenstein, nun aufgewertet wird.

Gleichzeitig hoffen die Heimatfreunde, dass während der Arbeiten auch noch das eine oder andere Geheimnis des Felsens gelüftet wird. Denn noch ist unklar, ob auf dem Plateau vor rund 800 Jahren eine kleine Wehrburg stand oder in der auf halber Höhe befindlichen Zisterne wirklich ein Ritter liegt. "Irgendwann hat man darin einen alten Säbel gefunden, datiert ungefähr auf die Mitte des 19. Jahrhunderts." Wie er da hineingekommen sei, wisse niemand, aber neugierig sei man schon.

Die Zisterne werde auf jeden Fall noch untersucht, verspricht Projektleiter Thomas Ebert. Man hoffe, Alter und Zweck klären zu können. Nach der Sanierung werde auch dieser Bereich erlebbar sein. "Sie bekommt eine von innen beleuchtete begehbare Glasabdeckung, sodass man in die Tiefe der Zisterne sehen kann." Sie sei schätzungsweise sieben Meter tief. "Das war schon eine Meisterleistung, ein so ein riesengroßes Loch in den Felsen zu schlagen."