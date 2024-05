Allein in diesem Jahr sind mindestens drei Kinder unter elf Jahren im Felsenlabyrinth in Langenhennersdorf in Felsspalten gestürzt: Ein sieben Jahre alter Junge am 1. Mai, ein Zehnjähriger im März und im Februar ein Fünfjähriger bei dem Versuch, über eine Felsspalte zu springen.



Wie das Landratsamt des Kreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ist die Zahl der Bergrettungseinsätze im Bereich des Felsenlabyrinths in den letzten Jahren gestiegen. Sprecherin Karin Kerber sagte MDR SACHSEN: "Oftmals handelt es sich um Selbstüberschätzung, falsche oder mangelnde Ausrüstung und fehlende Ortskenntnis." Der Staatsbetrieb Sachsenforst indes teilt diese Einschätzung nicht.