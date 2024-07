Anlässlich des Jubiläums gibt es aktuell eine Sonderschau zur ersten bemannten Mondlandung . Der erste Hingucker der Deutschen Raumfahrtaustellung: Auf einem Betonsockel am Eingang steht ein Original-Jagdflugzeug sowjetischer Produktion aus der DDR-Zeit. Sie heißt: MiG 21. Seit einigen Tagen machen sich daran drei ältere Männer zu schaffen.

"Das ist ein Serviceteam der besonderen Art: Die kommen, um die MiG wieder aufzuhübschen. Tatsächlich ist sie ja Wind, Wetter, Kälte, Regen und Schnee ausgesetzt. Dadurch sieht sie von außen nicht mehr so schön aus", erzählt Karin Schädlich, die Mitarbeiterin der Raumfahrtausstellung.

Die Männer kennen den früheren Piloten dieser Maschine. Es war der erste Deutsche im All: Sigmund Jähn. Das berichtet der ehemalige NVA-Techniker Achim Künzel MDR SACHSEN. "Wir sind alles Leute vom technischen Dienst, die in dem Jagdfliegergeschwader gearbeitet und gedient haben, wo der Sigmund Jähn war. Aus Neuhardenberg, ehemals Marxwalde", so Künzel.