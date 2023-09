Das Raumfahrtmuseum in Morgenröthe-Rautenkranz bei Klingenthal entstand zu Ehren des ersten Deutschen im Weltall, dem Kosmonauten Sigmund Jähn (1937-2019). Jähn war am 26. August 1978 mit dem russischen Kosmonauten Waleri Bykowski in der sowjetischen Raumkapsel Sojus 31 ins All geflogen. Morgenröthe-Rautenkranz ist der Geburtsort von Jähn. Die Ausstellung dokumentiert die Geschichte der Raumfahrt. Sie entwickelte sich über die Jahre zu einem gesamtdeutschen Museum.