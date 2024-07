Bildrechte: imago/UIG

Sonderschau zum Jubiläum "The Eagle has landed": Vogtland feiert 55 Jahre Mondlandung

18. Juli 2024, 06:00 Uhr

Der 20. Juli 1969 zählt zu den größten Momenten der Geschichte: Damals betrat erstmal ein Mensch den Mond. Neil Armstrongs Satz an die Bodenstation: "The Eagle has landed", ist seit 55 Jahren berühmt. Die Faszination der Mondlandung feiert das Vogtland auch in Morgenröthe-Rautenkranz. In der dortigen Deutschen Raumfahrtausstellung dreht sich wegen des Jubiläums in dieser Woche fast alles um den Mond.