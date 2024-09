Der "Eine Welt Laden" in Plauen, der mit fair gehandelten Produkten die Produzenten im armen Süden der Welt unterstützt, lebt selbst vom Ehrenamt - alle, die hier den Laden am Laufen halten, tun das ohne Bezahlung.

Jetzt haben die 15 Ehrenamtler von ganz ungewohnter Seite Unterstützung bekommen. Nirali Patel, eine junge Inderin, steht zwei Mal pro Woche unentgeltlich im Geschäft. Dabei ist die junge Frau gemeinsam mit ihrem Mann erst vor einem Jahr nach Plauen gekommen. In bereits sehr gut verständlichem Deutsch erzählt sie, dass er als IT-Experte bei einem Plauener Unternehmen arbeitet. Sie selbst habe erst hier begonnen, Deutsch zu lernen. "Vorher hatte ich keine Idee von dieser Sprache", lacht sie.

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Sie sei sehr gern hier und sei auch sehr freundlich aufgenommen worden. "Meine Deutschlehrerin hat mir gesagt, dass in dem 'Eine Welt Laden' ehrenamtliche Helfer gesucht werden. Sie sagte, das es gut für das Lernen der neuen Sprache sei." Also habe sie gefragt und sei mit offenen Armen empfangen worden. Die Arbeit im Eine Welt Laden gefalle ihr. "Ich habe schon in Indien in einem Laden gearbeitet." Einen Berufsabschluss als Händlerin habe sie auch bereits in Indien gemacht.

Nach 15 Jahren gehört der 'Eine Welt Laden' zu Plauen

Für Bernd Hassler vom Trägerverein "Wir – in einer Welt – Plauen/Vogtland" ist Nirali eine wirkliche Bereicherung für den Verein und das Geschäft. "Wir wollten mit der Eröffnung des 'Eine Welt Ladens' in Plauen vor 15 Jahren einen kleinen Beitrag für eine bessere Welt leisten." Mittlerweile sei der Laden in Plauen "angekommen" und werde rege besucht. Natürlich

würde man sich immer über noch mehr Zulauf freuen. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Gemeinsames Frühstück zum 15. Geburtstag

Am Montag beginnen in ganz Deutschland die "Fairen Wochen". "Sie sollen für den fairen Handel werben", sagt Hassler. "Wir gehen in dieser Zeit mehr in die Öffentlichkeit." Auch in diesem Jahr werde es eine Ausstellung im im Foyer des Plauener Rathauses geben. "Zu unserem 15. Geburtstag bieten wir zusätzlich ein faires Frühstück am 26. September an. Dort gibt es die Produkte aus dem Laden und selbst gebackenen Kuchen und Salate." Natürlich gebe es nicht nur Kulinarisches, sondern auch Informationen zum fairen Handel, ergänzt Hassler.

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich