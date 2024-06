Um den Verein zu unterstützen, hat eine Auerbacherin einen Spendenaufruf gestartet. Innerhalb von zwei Tagen sind rund 6.500 Euro zusammen gekommen. Die Vereinschefin zeigt sich von so einem riesigen Zuspruch überrascht: "Das ist sehr viel Geld für uns. Das kompensiert erstmal unseren Schaden." Es sei aber nicht nur das Geld, worüber Martina Anders sich freut. Sie könne auch wieder an das Gute im Menschen glauben.

Das Wasser dafür kommt aus einem Brunnen. "In der Regel dauert es so 14 Tage, aber wir versuchen noch zusätzlich Wasser reinzupumpen, sodass wir spätestens bis zum Ferienbeginn öffnen können", so die Hoffnung von Vereinschefin Martina Anders. Am 20. Juni beginnen in Sachsen dieses Jahr die Sommerferien. Ein großer Ansporn an den Verein, das Bad bis dahin wieder hübsch zu machen.