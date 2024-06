Bildrechte: Nora Kilenyi

Social Media Hinter den Kulissen: Als Freiwillige bei der Fußball-EM

Der Countdown läuft. In gut einer Woche heißt es wieder: Das Runde muss ins Eckige. Mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland beginnt dann die Fußball-Europameisterschaft 2024. Und für die vielen fleißigen Freiwilligen, sogenannte Volunteers, geht dann die Arbeit erst so richtig los. Was den Reiz daran ausmacht und wie man zu einer solchen Aufgabe kommt: MDR SACHSEN hat vorab mit einer Freiwilligen gesprochen.