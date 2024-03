Keen on Rhythm Das Tanzprojekt "Keen on Rhythm" wurde 2003 von Katja Reichert gegründet, die bis heute als künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des Vereins fungiert. Bisher haben die verschiedenen Gruppen in mehreren Altersklassen mehr als 1.000 Shows auf die Bühne gebracht. Neben Auftritten in Sachsen war "Keen on Rhythm" auch bereits in Japan zu Gast. Derzeit tanzen rund 150 Kinder, Jugendliche und junge Frauen in den verschiedenen Gruppen des Tanzprojektes.