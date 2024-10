Gekonnt setzt Nikolas Hotze die Kettensäge an. Jeder Schnitt scheint präzise und gut überlegt. Dann noch ein paar Schläge auf den Keil und die etwa 15 Meter hohe Fichte fällt. Sie landet fast punktgenau an der Stelle, die der junge Forstwirt vorher mit einem Pfahl markiert hatte. Hotze wirkt zufrieden.

"Ich glaube, die Zeit war ein bisschen lange, aber die Richtung war in Ordnung", schätzt er seine Leistung ein. "Aber man ist halt schon aufgeregt, es ist das zweite Mal, dass ich bei so etwas mitmache. Mal gucken, was die Punkte sagen." Zielfällen in drei Minuten gelte als die Königsdisziplin bei einer Waldarbeitsmeisterschaft, erklärt Jurymitglied Stefan Müller aus Baden-Württemberg. Wer das beherrsche, der könne locker auch im Berufsalltag bestehen.