Starker Regen hat im Vogtland für Überschwemmungen gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr waren Gebiete in und um Oelsnitz besonders betroffen. Dort standen am Donnerstagabend Straßen unter Wasser. In mehreren Häusern liefen die Keller voll.

In weiten Teilen Sachsens hat es in der Nacht anhaltend geregnet. In Kubschütz bei Bautzen fielen von Mitternacht bis zum Freitagvormittag beispielsweise 76,8 Liter pro Quadratmeter. Im selbem Zeitraum waren es 52 Liter pro Quadratmeter in Taura-Köhtensdorf sowie 46,7 Liter in Hartmannsdorf in Mittelsachsen. Im 48-Stunden-Vergleich liegt Taltitz-Park im Vogtland vorn. Hier fielen in dem Zeitraum 61,1 Liter pro Quadratmeter.