Kryptobetrug Rentner aus Glauchau um mehr als 100.000 Euro geprellt

Ein 78 Jahre alter Mann aus Glauchau hat mehr als 100.000 Euro an Online-Betrüger verloren. Wie die Polizei mitteilte, ist er auf Online-Anzeigen mit Kryptowährung reingefallen. Der Mann sei davon ausgegangen, in digitale Vermögenswerte zu investieren. Er zahlte über mehrere Monate mehrfach eine niedrige sechsstellige Summe auf einer Onlineplattform ein. Die Summe sollte ein Börsenmakler angeblich in Euro umwandeln. Das 78-jährige Opfer rechnete mit einem hohen Ertrag. Nachdem der Betrug am vereinbarten Zahlungstag aufgefallen war, informierte der Mann die Polizei.