Darius Pohle und Eric Gärtner haben für ihren Urlaub besondere Pläne: Sie nehmen mit einem Trabant an einer Rallye quer durch Großbritannien und Irland teil. Der 25 Jahre alte Darius Pohle begeistert sich seit seiner Jugend für Simsons und das Schrauben. Seinen Trabi hat er 2021 gekauft und ist seitdem schon viele lange Strecken gefahren. Nach Neapel in Italien, nach Rumänien, Griechenland und Kroatien ging es schon, im Juli fuhr er dann die erste gemeinsame Tour mit Eric Gärtner an den Balaton nach Ungarn.