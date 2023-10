Zehn-Jahres-Bilanz Marktwert von Ost-Oldtimern hat sich durchschnittlich verdoppelt

So wie dieser BMW sieht auch der EMW 327-3 aus Eisenach aus. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Noch höher eingeschätzt sind die ältesten Fahrzeuge der Stichprobe: das Coupé und das Cabriolet vom Thüringer BMW-Nachfolger Eisenacher Motorenwerke (EMW) mit der Modellnummer "327-3" aus den 1950er-Jahren. "Classic Data" taxiert mängelfreie Modelle mit leichten Gebrauchsspuren auf 105.000 Euro. Wagen in der nächst schlechteren Zustandsklasse haben immer noch einen Wert von 80.000 Euro. In der Spitzengruppe der wertvollsten Ost-Oldtimer sind mit einem Taxwert von 39.000 Euro die Funktionärslimousine "Tatra 2-603" aus der ČSSR und ihr Nachfolgemodell T 613 mit 33.000 Euro sowie mit 34.500 Euro das zweitürige DDR-Coupé "Wartburg 311/1000". Das wertvollste "Trabant"-Modell ist der Typ "500 / P50", der bis 1962 gebaut wurde. In einem guten Zustand ist der Wagen in der "Classic Data"-Tabelle mit 8.700 Euro ausgewiesen.