Die angespannte Lage in den Krankenhäusern kennt auch der Krankenhauskoordinator in Sachsen und Medizinischer Vorstand der Universitätsklinik Dresden, Michael Albrecht. Er hält die Lohnforderungen der Beschäftigten für legitim, hält aber dagegen: "Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren in der Pflege Steigerungen der Vergütung von 20 Prozent gehabt." Das sei angemessen, zeige aber auch: "Es ist was passiert."