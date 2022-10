Deutlich nach oben ging zuletzt auch die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Am Dienstag waren es laut DIVI-Intensivregister 1.660 bundesweit. Register-Chef Christian Karagiannidis sagte dem RND: "In einigen Regionen von Bayern, Hessen und in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen haben wir bereits Hotspots, wo es kaum freie Intensivbetten mehr gibt, weil das Personal häufig symptomatisch und auch länger ausfällt."