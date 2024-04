Nach dem Chlorgas-Austritt in der Arthur Becker-Oberschule in Delitzsch hat die Feuerwehr die Turnhalle wieder zur Nutzung freigegeben. Zuvor hatten die Kameraden am Montag überprüft, ob noch Chemikalienreste vorhanden sind. "Wir haben das heute geprüft und keine schädlichen Werte festgestellt. Es ist alles durchgelüftet und wieder freigegeben", sagte der Wehrleiter, Sebastian Klaus, MDR SACHSEN. Am Freitagnachmittag war in der Turnhalle der Arthur-Becker-Oberschule, in der auch ein Schwimmbad ist, vermutlich bei Reinigungsarbeiten Chlorgas ausgetreten ist.