Sachsens schließt am Freitag die letzten staatlichen Corona-Impfstellen in Chemnitz, Dresden und Leipzig. In den Landkreisen war der Betrieb bereits am 20. Dezember eingestellt worden, wie das Sozialministerium mitteilte. Auch mobile Corona-Impfteams werde es vorerst nicht mehr geben.

Ab Januar werden Corona-Schutzimpfungen vorrangig in Arztpraxen gegeben. Mehr als 90 Prozent der Corona-Impfungen seien schon seit einiger Zeit von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte verabreicht worden, so das Sozialministerium. Die Corona-Impfkampagne war am 27. Dezember 2020 mit mobilen Teams in Pflegeeinrichtungen gestartet. Der Betrieb der 13 sächsischen Impfzentren wurde am 11. Januar 2021 aufgenommen - anfangs mit äußerst holperiger Terminvergabe.