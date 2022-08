Corona Chemnitz will ab September eine kommunale Impfstelle betreiben

Am Ende des Jahres steigt Sachsen aus der Finanzierung der Impfstellen aus. Die Stadt Chemnitz will nicht so lange warten und sorgt vor. Im September eröffnet sie ein kommunales Impfzentrum. Dort soll nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen andere Infektionskrankheiten geimpft werden.