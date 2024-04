1.200 Kilometer von Baku in Aserbaidschan nach Teheran mit dem Fahrrad. Das war der Plan von Lukas Roth. Er und ein Kumpel wollten einen Reiseblog schreiben und damit Spenden sammeln für ein Hilfsprojekt im Jemen. Doch eine Woche vor dem Start spielte das Knie von Lukas Roth nicht mehr mit. Also entschieden er und sein Kumpel Florian, die Strecke zu Fuß anzugehen. Doch auch dieser Plan zerschlug sich relativ schnell, schildert Globetrotter Roth MDR SACHSEN: "Also, wir waren schon direkt auf dem Weg von Baku nach Teheran, als dann die politische Situation immer heikler wurde. So sind wir auf etwa einem Drittel der Strecke umgekehrt und waren dann in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In Richtung Kaukasus."