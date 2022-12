Sachsen hält vorerst an der Corona-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fest. Auch die Isolationspflicht im Falle einer Corona-Erkrankung bleibe im Dezember noch bestehen, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag. Sachsen wolle im Januar neu darüber beraten, kündigte Köpping an.

In Bayern gilt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen nur noch bis diesen Freitag, 9. Dezember. In Sachsen-Anhalt läuft sie bereits am Mittwoch, 7. Dezember, aus. Beide Bundesländer setzen auf Eigenverantwortung.