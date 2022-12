In Sachsen-Anhalt und Bayern wird die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr abgeschafft. So hat sich das Kabinett in Magdeburg darauf verständigt, dass die bisherige Corona-Verordnung am Mittwoch auslaufen soll, hieß es aus Regierungskreisen. Das Land setze damit auf mehr Eigenverantwortung. Details der Entscheidung wollen Ministerpräsident Reiner Haseloff und weitere Kabinettsmitglieder am Nachmittag in Magdeburg erläutern.