Ihn interessiere, wie es mit dem Bau und Umbau von Häusern und Wohnungen weiter gehe und mit den Plänen für einen neuen Einzelhandelskomplex auf dem Areal der ehemaligen Kühnichter Heide, sagt Rehn. "Ich persönlich finde die Pläne gut und kann die Kritik daran nicht nachvollziehen." Außerdem wünsche er sich mehr Geschäfte: "Konkurrenz für den Elektromarkt wäre gut und es ist auch schade, dass der C&A weg ist. Da hat das Preis-Leistungs-Verhältnis gestimmt." Doch alles in allem sei er zufrieden: "Nachdem so viele Leute weggezogen sind, hat sich die Stadt jetzt gut gefangen. Früher war ich negativer eingestellt, aber in den letzten Jahren hat sich doch einiges zum Guten gewandelt."

Bildrechte: MDR/Antonia Neumann

Eine Frau mit grau-weißen Locken geht nach einigen Minuten Gespräch mit dem Oberbürgermeister zufrieden weiter: "Ich habe die Möglichkeit genutzt, heute mit dem Bürgermeister persönlich zu sprechen. Erst wollte ich nicht. Aber jetzt bin ich richtig froh. Alle meine Frage und Probleme, die ich hatte, konnte ich ihm sagen und habe angenehme Antworten bekommen. Nun sehe ich das wieder optimistisch, dass wir das hinbekommen mit der Ordnung und Sauberkeit in der Stadt." Dann muss sie aber weiter.

Belange der Stadt stehen im Fordergrund

Dafür kommt Klaus Groß. Er hat den Stand schon eine Weile beobachtet. Er sagt, viele in Hoyerswerda bewege der Strukturwandel. "Die Kohle geht weg und es kommt was anderes." Auch Wegzug und Arbeitslosigkeit seien Thema. Oberbürgermeister Ruban-Zeh stellt fest: "Die Leute kommen vorwiegend mit Themen, die sie betreffen: Bürgersteige, Straßen oder Probleme, die sie in ihrem Wohnumfeld sehen". Es gehe weniger um die große Politik, als um Belange der Stadt. Dabei hänge die "große" Politik durchaus mit den Belangen der Stadt zusammen, findet Ruban-Zeh. Als Problem empfindet er beispielsweise viele Bedingungen, die an Fördergelder geknüpft sind. Sie würden ihn daran hindern, vorhandene Gelder so einzusetzen, wie es aus seiner Sicht sinnvoll wäre.

Bildrechte: MDR/Antonia Neumann

Trotzdem liegt an diesem Vormittag in Hoyerswerda viel Optimismus in der Luft. Astrid Lehmann erzählt, dass sie gerne in Hoyerswerda lebt: "Ich fühle mich sehr wohl hier, aufgehoben und geborgen. Das ist meine Heimat." Dass der Oberbürgermeister immer wieder Gespräche anbietet, findet sie "in Ordnung", fügt aber hinzu: "Ich selbst brauche das eigentlich nicht. Ich hab keine Probleme. Also keine großen."

Regelmäßig mit den Menschen im Gespräch