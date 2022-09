Nach einem positiven Schnelltest ist es Lieberts Ansicht nach sinnvoll, einen PCR-Test zu machen: "Sonst kann man keine Rückverfolgung machen, sonst kann man keine Mutationsanalyse machen. Man kann also praktisch nicht neu entstehende Varianten erkennen." Weniger PCR-Tests würden also zu einer schlechteren Datenlage führen. PCR-Tests seien mittlerweile in den Laboren etabliert. Es spreche aus medizinischer Sicht nichts dagegen, sie auch weiterhin flächendeckend durchzuführen.