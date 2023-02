Sachsens Krankenhauskoordinator und Medizinischer Vorstand der Universitätsklinik Dresden, Michael Albrecht, sagt MDR SACHSEN, er hoffe, dass die generelle Maskenpflicht auch an Kliniken und in Arztpraxen zum April auslaufen werden. Diese Regelung beruht auf dem Infektionsschutzgesetz des Bundes und kann deshalb nicht von den Ländern in Eigenregie geändert werden. Zugleich verwies der Mediziner darauf, dass in Bereichen mit besonders gefährdeten Patienten auch weiterhin Masken nötig seien.