Corona-Regeln Keine Maskenpflicht mehr im Nahverkehr in Sachsen

Nach der Entscheidung in Sachsen und anderen Bundesländern, die Maskenpflicht im Nahverkehr abzuschaffen, hatte der Fahrgastverband Pro Bahn die uneinheitlichen Regeln in Zügen des Nah- und Fernverkehrs kritisiert. Lukas Iffländer vom Fahrgastverband sagte MDR SACHSEN: "Es ist für Fahrgäste nicht nachvollziehbar, warum sie im Nahverkehr - zum Beispiel in einer randvollen Straßenbahn - keine Maske tragen müssen, aber im fast leeren ICE in Tagesrandlage eine aufsetzen müssen." Inzwischen wurde bekannt, dass die Maskenpflicht im Fernverkehr nicht erst im April, sondern am 2. Februar auslaufen wird.