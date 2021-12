Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer Kreisfreien Stadt den Schwellenwert von 1.500 an drei aufeinanderfolgenden Tagen, müssen gastronomische Betriebe ab dem nächsten Tag schließen.





gilt nicht für

a) Angebote, die für die Versorgung obdachloser Menschen erforderlich sind,

b) die Bewirtung von Fernbusfahrerinnen und Fernbusfahrern sowie Fernfahrerinnen und Fernfahrern, die beruflich bedingt Waren oder Güter auf der Straße befördern und dies jeweils durch eine Arbeitgeberbescheinigung nachweisen können,

c) nichtöffentliche Personalrestaurants und nichtöffentliche Kantinen und Mensen.

d) Bewirtung von Gästen in Beherbungsbetrieben

e) Lieferangebote und Abholung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken



Wenn der Schwellenwert von einer Inzidenz von 1.500 an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird, tritt das Verbot am nächsten Tag außer Kraft.