Gesundheitsversorgung und Pflege



- Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Psychotherapiepraxen sowie psychosoziale Notfallversorgung

- Krankenhäuser

- Apotheken

- Labore

- stationäre und teilstationäre Einrichtungen für Pflege, Reha und Eingliederungshilfe

- ambulante Pflegedienste und Dienste der Eingliederungs- und Sozialhilfe

- Tätigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung von Schutzimpfungen gegen Covid-19, einschließlich Logistik sowie telefonischer und elektronischer Dienstleistungen

- Tätigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung von Testungen auf Infektionen mit Covid-19

- Wirtschafts-, Versorgungs- und Reinigungspersonal, welches überwiegend in und für die genannten Einrichtungen tätig ist

- Sanitätshäuser

- Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen



Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung



- Berufsfeuerwehr, freiwillige Feuerwehr, sofern Tagesbereitschaft besteht

- Rettungsdienst und Katastrophenschutz, einschließlich Hilfsorganisationen

- Polizeivollzugsdienst

- Straßenmeistereien

- Standesämter

- unmittelbar mit der Bewältigung der Corona-Pandemie befasstes Personal im Luftverkehr

- Friedhofs- und Bestattungswesen

- unmittelbar mit der Bewältigung der Corona-Pandemie befasstes Personal der obersten Landesgesundheitsbehörde, der Schulaufsichtsbehörden und der Kommunen (insbesondere: Krisenstäbe, Gesundheitsämter, Ordnungsämter sowie Pflegekinderdienste und Soziale Dienste der Jugend- und Sozialämter)

- Personal in Einrichtungen zur Erstaufnahme nach dem Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz (betriebsnotwendiges Personal)

- IT-Dienstleisterinnen und IT-Dienstleister in und für Behörden und Einrichtungen des Freistaates Sachsen (betriebsnotwendiges Personal)

- Steuerberaterinnen und Steuerberater, soweit sie mit der Bewältigung der Corona-Pandemie befasst sind

- Technikerinnen und Techniker für den Betrieb und die Sicherheit der Telekommunikation (betriebsnotwendiges Personal)

- betriebsnotwendiges Personal in der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft

- Sicherstellung von unabdingbaren Handlungen zur Versorgung und Aufzucht von Tieren

- Lebensmittelgroßhandel und Lebensmitteleinzelhandel

- Drogerien

- Fernsehen, Radio, gedruckte und elektronische Presse



Justizwesen



- Justizvollzug (betriebsnotwendiges Personal)

- Gerichte (betriebsnotwendiges Personal)

- Staatsanwaltschaften (betriebsnotwendiges Personal)

- Notarinnen und Notare

- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

- rechtliche Betreuerinnen und Betreuer im Sinne von § 1896 BGB zur Wahrnehmung von unaufschiebbaren Termine

- Opfer- und Gewaltschutzeinrichtungen



Bildung und Erziehung



- Personal zur Sicherstellung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen

- stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

- Wirtschafts-, Versorgungs- und Reinigungspersonal, welches in und für die in den beiden vorangehenden Anstrichen genannten Einrichtungen tätig ist