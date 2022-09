2. März 2020 | Erster Corona-Fall in Sachsen

In Sachsen gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Es handelt es sich um einen Rentner, der gemeinsam mit einer Reisegruppe von 35 Frauen und Männern aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge aus Italien zurückkehrte.

Mitte März 2020 | Erster Lockdown

Am 15. März verbietet Sachsen Großveranstaltungen ab 1.000 Personen, um die Coronavirus-Verbreitung aufzuhalten. Auch größere Menschenansammlungen werden untersagt.

Alle Schulen und Kindergärten in Sachsen bleiben ab 18. März geschlossen. Fast alle öffentlichen Einrichtungen müssen zudem schließen, darunter Bibliotheken, Museen, Kirchen, Theater, Schwimmbäder und Sporthallen. Veranstaltungen werden untersagt. Auch Ausgangsbeschränkungen werden verhängt.

In Sachsen stirbt der erste Mensch in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Es handelt sich um einen Patienten aus dem Landkreis Bautzen. Und der Freistaat will erste Patienten aus der von der Pandemie besonders schwer getroffenen Region Bergamo in Italien aufnehmen.

April 2020 | Maskenpflicht, Milliardenprogramm für Mittelstand und erste Lockerungen

Die Wochenmärkte in Sachsen dürfen wieder öffnen, Sachsen hatte die Märkte im Zuge der Corona-Krise ab 24. März untersagt. Das Verbot wurde nach einer Woche wieder aufgehoben.

Sachsen verlängert die Ausgangsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise bis 20. April und führt Bußgelder für Verstöße gegen die Verordnung ein. Auch eine Mundschutzpflicht beim Einkaufen und bei Fahrten mit Bus und Bahn wird beschlossen.

Die sächsische Landesregierung beschließt ein Milliardenprogramm für den Mittelstand. Rund sechs Milliarden Euro an Krediten sollen aufgenommen werden, um erwartbare Steuerausfälle abzufedern.

Nach einer vierwöchigen Zwangspause in der Corona-Krise kehren die ersten Schüler in Sachsen am 22. April an ihre Schulen zurück. Los geht es zunächst mit den Prüfungsvorbereitungen für die Abiturienten.

Mai 2020 | Öffnungen im Handel und im Gastgewerbe

Anfang Mai dürfen Möbelhäuser und Einkaufszentren unter Auflagen wieder öffnen, größere Läden müssen ihre Flächen auf 800 Quadratmeter verkleinern. Auch Zoos sind wieder geöffnet.

In zahlreichen Städten und Gemeinden Sachsens beteiligen sich Hunderte Menschen an sogenannten "Corona-Spaziergängen". Diese richten sich gegen die Beschränkungen wegen der Pandemie. Die Teilnehmer fordern den Erhalt von Grundrechten.

Mitte Mai dürfen in Sachsen die Gaststätten und Hotels wieder öffnen, aber mit strengen Auflagen. Kita-Kinder und Grundschüler in Sachsen werden ab 18. Mai wieder in ihren Einrichtungen betreut und unterrichtet. Allen Schülern der anderen Schularten wird ein zeitweiser Präsenzunterricht ermöglicht.

Juni 2020 | Infektionzahlen sinken - der Sommer kann kommen

Nach Wochen mit Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie nutzten Pfingsten viele Menschen die Möglichkeit, wegzufahren oder nahegelegene Erholungsziele zu besuchen. Doch an manchen Orten wurde es schon wieder zu voll.

Auch Bäder, Thermen und Saunen können ab Anfang Juni wieder besucht werden. Ab Ende Juni sind größere Familienfeiern erlaubt und Musikclubs dürfen unter strengen Auflagen wieder öffnen, ab dem 27. Juni gibt es weitere Corona-Lockerungen.

Juli 2020 | Sachsen lässt wieder mehr Freiheiten zu

Weil die Ansteckungen mit dem Coronavirus in Sachsen zuletzt immer weiter sinken, werden mehrere temporäre Test-Anlaufstellen im Land geschlossen.

Sachsens Regierung diskutiert über weitere Corona-Lockerungen, die am 18. Juli in Kraft treten sollen.

August 2020 | Erste Anzeichen für ein zweite Welle - Schulen wieder geöffnet

In Sachsen und anderen Teilen Deutschlands zeichnet sich die zweite Corona-Welle ab. Die Zahl nachgewiesener Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt wieder.

Anfang August gehen die Corona-Teststationen an Sachsens Flughäfen offiziell in Betrieb. Dort können sich heimgekehrte Urlauber testen lassen.

Nach den Sommerferien gilt in Sachsens Schulen wieder der Regelbetrieb.

September 2020 | Bußgelder für Maskenverweigerer und weiter steigende Infektionszahlen

Für Maskenverweigerer in Bussen und Straßenbahn wird in Sachsen ab 1. September ein Bußgeld von 60 Euro fällig.