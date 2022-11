Nur mal angenommen, Deutschland rutscht noch einmal in eine extreme Pandemielage wie 2020 – mit striktem Lockdown und Kontaktnachverfolgung. Das würde wahrscheinlich immer noch viele Gesundheitsämter an ihre Grenzen bringen. Dagmar Starke, die kommissarische Leiterin der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, sagt über die Gesamtsituation in den Ämtern: "Ich befürchte ehrlich gesagt, dass es nur minimal besser geworden ist."