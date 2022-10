Neben der humanoiden Form, sollte der Roboter auch ein mobiles Tablet sein. Ein kleiner Touchscreen ist auf der Brust montiert. Viel zu klein für ältere Menschen, sagen die Pfleger. Nach wenigen Wochen hätten die meisten Bewohner beim Thema Roboter abgewunken.

"Pflegetisch" ersetzt Roboter

An dieser Stelle hätte das Thema Digitalisierung in der Einrichtung in Diedorf enden können. Doch Leiter Dieter John entschied sich anders. Statt eines Roboters steht in Diedorf nun ein riesengroßes Tablet. Der "CareTable" einer ostdeutschen Firma. Das neue Gerät heißt nicht umsonst übersetzt "Pflegetisch". Das Riesentablet kann wie eine Tafel hochgefahren oder wie zu einer Tischplatte gesenkt werden.

In den "CareTable" hat das Pflegeheim etwa 8.000 Euro investiert. Roboter "Pepper" dagegen sei deutlich teurer gewesen, sagt Leiter John. In der Grundausstattung hatte er 30.000 Euro gekostet.

"Peppers" Ersatz: Ein großes Tablet. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Das Tablet wirkt nicht so spektakulär wie ein Roboter. Hochgefahren sieht der "CareTable" aus wie ein dicker Flachbildfernseher. Doch das Gerät gilt schon nach wenigen Wochen Probe als erfolgreich. Ein Fan des Riesentablets heißt Luzia Herold. Sie ist 83 Jahre alt. "Am liebsten spielen wir Bingo!" sagt sie.

Herold geht mit ihrem Rollator ganz selbstverständlich an den "CareTable". Sie drückt auf eine App namens "Spiele" und dann auf "Bingo". Ein Spiel öffnet sich. Es wirkt wie ein Mobile Game auf einem Smartphone oder normalen Tablet. Nur um ein Vielfaches größer.

Luzia Herold, 83, mag Spiele die sie kennt, wie Memory oder Bingo. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Die Größe macht's

In der Größe liegt das Erfolgsgeheimnis. Das App-Format ist leicht zu bedienen. Das Gerät bietet Spiele an, die die Senioren kennen. Für Bingo wird das Gerät per Fernbedienung heruntergefahren und automatisch umgeklappt. Nun ist es ein Touchscreen-Tisch. In jeder Ecke liegt einer der vier Bingo-Spielbereiche. Für Senioren mit Rollator oder Rollstuhl ist das Gerät genauso zugänglich, wie für Senioren ohne Gehilfen. Die Menschen sitzen zusammen wie bei einem normalen Bingo-Spiel.

Auf dem "CareTable" ist unter den Senioren besonders die Bingo-App beliebt. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Von YouTube bis zur MDR-App

Neben Spielen gibt es auch Nachrichten. Eine der vier großen Apps heißt "Medien". Drückt man darauf, erscheinen TLZ, MDR, ARD, ZDF und YouTube. Drückt man auf MDR, öffnet sich die Nachrichten-App wie auf dem Handy. Nur der Text lässt sich enorm vergrößern. "Das nutzen Bewohner, die auch gerne Zeitung gelesen haben, aber wegen der kleinen Schrift nicht mehr in der Lage dazu waren", sagt Steffen Dimt, aus dem Sozialbereich des Heims.

Der CareTable selbst steht auf Rollen. Damit kann das Gerät regelmäßig durch das Haus wandern. Einmal pro Woche bringen Mitarbeiter das Gerät in die Wohnbereiche. Die Pflegemitarbeiter trainieren so die Fitness der Bewohner, etwa mit geführten Yoga-Apps am Bildschirm.

Die App-Kategorie "Aktivierung" soll ältere Menschen geistig fit halten. Bildrechte: MDR/Armin Kung

"Der 'CareTable' ist eben ein großer Touchscreen mit Internetverbindung. Dadurch sind die Möglichkeiten extrem vielfältig", sagt Dimt. Der Roboter kann da nicht mithalten.