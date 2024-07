Die Staatsanwaltschaft in Dresden hat gegen einen Tätowierer wegen des Verdachtes auf besonders schwere sexuelle Übergriffe gegenüber Kunden Anklage erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, werden dem 53-Jährigen in 18 Fällen sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Auch zwei Fälle von mutmaßlichen Vergewaltigungen seien Gegenstand der Anklage. Seit dem vergangenen Oktober befindet sich der Tätowierer in Untersuchungshaft. Alle Fälle sollen sich in einem Tattoo-Studio im Dresdner Westen ereignet haben.