Beleuchtung Spektakulärer Einhub am Heinz-Steyer-Stadion in Dresden

Hauptinhalt

Der Umbau des Heinz-Steyer-Stadions in Dresden nimmt so langsam Gestalt an. Flutlichtmasten wird es in Zukunft allerdings keine geben. Stattdessen wurde jetzt ein gewaltiger Lichtringträger installiert.